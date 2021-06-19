В Кузбассе один человек погиб во время обрушения на шахте

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Обрушение угля произошло на шахте в Кузбассе, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал.
"Произошло обрушение угля в шахте "Анжерская-Южная". Завалило людей, одного вытащили живого, [состояние] еще одного - неизвестно. Проводится спасательная операция", - сообщили ТАСС в Сибирском управлении Ростехнадзора.
"Один погиб," - уточнил источник ТАСС, знакомый с ситуацией.
В пресс-службе главного управления МЧС РФ по Кемеровской области ТАСС сообщили, что выброс метана произошел с последующим обрушением породы.
"Самостоятельно эвакуируются 139 человек. На месте работают отделения ВГСО", - сказал собеседник.
Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, конкурсное производство неоднократно продлевалось. Добыча угля на предприятии при этом продолжается.