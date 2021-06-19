В прокуратуре заявили, что упавший в Кузбассе самолет столкнулся с лесным массивом

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Экипаж упавшего в Кемеровской области самолета L-410 с парашютистами сообщал об отказе одного из двигателей. При снижении воздушное судно столкнулось с лесным массивом, сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В 10:17 (06:17 мск) экипаж доложил об отказе одного из двигателей. В процессе снижения [самолет] столкнулся с лесным массивом. По предварительным данным, четверо погибших", - сказал собеседник агентства.

По данным губернатора региона Сергея Цивилева, самолет совершал тренировочный полет с 19 людьми на борту.

По последним данным источника ТАСС в экстренных службах, в результате падения самолета L-410 семь человек погибли, 17 пострадали.