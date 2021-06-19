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Число пострадавших при крушении самолета в Кемеровской области увеличилось до 17 человек

Ранее сообщалось, что в результате происшествия семь человек погибли и 13 пострадали

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате падения самолета L-410 с парашютистами на аэродроме Танай в Кемеровской области выросло до 17 человек. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия семь человек погибли и 13 пострадали. "По последним данным, в результате падения самолета количество пострадавших выросло до 17 человек, семеро погибли", - сказал собеседник агентства.

Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт и врезался в лесной массив. Как сообщили в прокуратуре, экипаж упавшего воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей. В пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что легкомоторный самолет типа L-410 совершил жесткую посадку в населенном пункте Журавлево. "На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения гарнизона. По предварительным данным, есть пострадавшие", - сказали в пресс-службе.

Аэродром Танай расположен в Промышленновском районе Кузбасса рядом с границей с Новосибирской областью. На его базе создан и действует Кузбасский парашютный центр, который проводит парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей.

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