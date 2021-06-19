Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области. Главное

Самолет со спортсменами-парашютистами потерпел крушение в Кемеровской области. По последней информации, погибли девять человек - два члена экипажа и семь парашютистов.
- Легкомоторный самолет типа L-410 взлетел с аэродрома Танай и позже завалился на левый борт.
- В ходе полета командир воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате на аэродром вылета. При посадке самолет левым крылом зацепил землю и упал.
- В региональном отделении ДОСААФ сообщили, что самолет был исправен и совершал четвертый вылет за день.
- По информации отделения, всего погибли девять человек, среди них два пилота.
- По информации экстренных служб, всего на борту было 24 человека, семь из них погибли и 17 пострадали.
- В Центре медицины катастроф Кузбасса рассказали, что всего пострадали 15 человек, среди них четверо в тяжелом состоянии, 11 - в легком.
- Согласно данным Сибирского авиационного поисково-спасательного центра, четыре человека погибли, еще восемь ранены. Всего на борту было 17 парашютистов.
- По данным губернатора региона Сергея Цивилева, самолет совершал тренировочный полет с 19 людьми на борту.
- В пресс-службе МЧС сообщили, что самолет совершил жесткую посадку в населенном пункте Журавлево.
- В связи с крушением Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте начало проверку.
- Самолет принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).
- Все полеты на аэродроме Танай после инцидента прекращены. На аэродроме действует Кузбасский парашютный центр, который проводит парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей.