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Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области. Главное
Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области. Главное
Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области. Главное
Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области. Главное
Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области. Главное
Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области

Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области. Главное

Самолет L-410
© Aleksandr Markin/CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Самолет со спортсменами-парашютистами потерпел крушение в Кемеровской области. По последней информации, погибли девять человек - два члена экипажа и семь парашютистов.

  • Легкомоторный самолет типа L-410 взлетел с аэродрома Танай и позже завалился на левый борт.
  • В ходе полета командир воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате на аэродром вылета. При посадке самолет левым крылом зацепил землю и упал.
  • В региональном отделении ДОСААФ сообщили, что самолет был исправен и совершал четвертый вылет за день.
  • По информации отделения, всего погибли девять человек, среди них два пилота.
  • По информации экстренных служб, всего на борту было 24 человека, семь из них погибли и 17 пострадали.
  • В Центре медицины катастроф Кузбасса рассказали, что всего пострадали 15 человек, среди них четверо в тяжелом состоянии, 11 - в легком.
  • Согласно данным Сибирского авиационного поисково-спасательного центра, четыре человека погибли, еще восемь ранены. Всего на борту было 17 парашютистов.
  • По данным губернатора региона Сергея Цивилева, самолет совершал тренировочный полет с 19 людьми на борту
  • В пресс-службе МЧС сообщили, что самолет совершил жесткую посадку в населенном пункте Журавлево.
  • В связи с крушением Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте начало проверку.  
  • Самолет принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).
  • Все полеты на аэродроме Танай после инцидента прекращены. На аэродроме действует Кузбасский парашютный центр, который проводит парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей. 
Теги
РоссияКемеровская областьКрушение самолета с парашютистами в Кемеровской области
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