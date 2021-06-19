Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области. Главное

Самолет со спортсменами-парашютистами потерпел крушение в Кемеровской области. По последней информации, погибли девять человек - два члена экипажа и семь парашютистов.

Легкомоторный самолет типа L-410 взлетел с аэродрома Танай и позже завалился на левый борт.

В ходе полета командир воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей , было принято решение о возврате на аэродром вылета. При посадке самолет левым крылом зацепил землю и упал.

, было принято решение о возврате на аэродром вылета. При посадке самолет левым крылом зацепил землю и упал. В региональном отделении ДОСААФ сообщили, что самолет был исправен и совершал четвертый вылет за день.

и совершал четвертый вылет за день. По информации отделения, всего погибли девять человек, среди них два пилота.

среди них два пилота. По информации экстренных служб, всего на борту было 24 человека, семь из них погибли и 17 пострадали.

В Центре медицины катастроф Кузбасса рассказали, что всего пострадали 15 человек , среди них четверо в тяжелом состоянии, 11 - в легком.

, среди них четверо в тяжелом состоянии, 11 - в легком. Согласно данным Сибирского авиационного поисково-спасательного центра, четыре человека погибли, еще восемь ранены. Всего на борту было 17 парашютистов.

По данным губернатора региона Сергея Цивилева, самолет совершал тренировочный полет с 19 людьми на борту .

. В пресс-службе МЧС сообщили, что самолет совершил жесткую посадку в населенном пункте Журавлево .

в населенном пункте . В связи с крушением Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте начало проверк у.

у. Самолет принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России ( ДОСААФ ).

Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России ( ). Все полеты на аэродроме Танай после инцидента прекращены. На аэродроме действует Кузбасский парашютный центр, который проводит парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей.