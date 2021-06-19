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Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области

Оба пилота погибли при крушении самолета L-410 в Кемеровской области

По данным экстренных служб, на борту находились 24 человека, семь из них погибли и 17 пострадали

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Оба пилота погибли в результате крушения самолета L-410 в Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"Среди погибших два пилота", - сказал собеседник агентства.

Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт и врезался в лесной массив. Как сообщили в прокуратуре, экипаж упавшего воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей. В пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что легкомоторный самолет типа L-410 совершил жесткую посадку в населенном пункте Журавлево. По данным экстренных служб, на борту находились 24 человека, семь из них погибли и 17 пострадали. По данным прокуратуры и СК, погибли четыре человека. Губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что самолет совершал тренировочный полет с девятнадцатью людьми на борту.

Аэродром Танай расположен в Промышленновском районе Кузбасса рядом с границей с Новосибирской областью. На его базе создан и действует Кузбасский парашютный центр, который проводит парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей.

Теги
РоссияКемеровская областьКрушение самолета с парашютистами в Кемеровской области
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