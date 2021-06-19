Число погибших при крушении самолета в Кузбассе выросло до девяти человек

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Количество погибших в результате падения самолета L-410 с парашютистами в Кемеровской области на аэродроме Танай выросло до девяти человек. Об этом сообщил ТАСС руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов.

"По моей информации, два члена экипажа и семь парашютистов погибли, то есть в общем девять человек. На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что из семи погибших парашютистов, двое - инструкторы.

По его словам, самолет находился в исправном состоянии и совершал четвертый вылет за день. "Самолет совершал четвертый вылет за день, и, конечно, был в исправном состоянии", - сказал собеседник агентства

Кроме того, за штурвалом был опытный пилот. "На высоте 30-40 метров отказал правый двигатель, получается они шли в наборе высоты. За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Он прибавил газу, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, что он перегазовал и левый двигатель сгорел. Перед ними была деревня Журавлево и они были вынуждены искать площадку для посадки и при посадке левым крылом зацепили землю, в результате перевернулись", - добавил Шемоханов. Он добавил, что все полеты на аэродроме Танай после инцидента прекращены.

Пострадавшие

Медики оказывают помощь 15 пострадавшим при крушении самолета с парашютистами в Кузбассе, из них 11 человек получили легкие травмы, рассказали в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

"Пострадали 15 человек, среди них четверо в тяжелом состоянии, 11 - в легком", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, четверых находящихся в тяжелом состоянии пострадавших транспортировали в Центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий. "Четверых пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Остальных доставляют в медицинские учреждения в Промышленновском районе, Кемерове и Ленинске-Кузнецком", - сказал собеседник агентства.

Самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай. Погибли, по различным данным, от четырех до девяти человек, в том числе два пилота.