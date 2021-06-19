Прокуратура начала проверку после обрушения на шахте в Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту обрушения на шахте "Анжерская-Южная", сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства в субботу.

"Сегодня, 19 июня, около 09:00 (05:00 мск), на шахте "Анжерская-Южная" произошло динамическое явление, связанное с высыпанием угля от груди забоя и повышенным выделением метана. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности и охране труда", - сказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выехали заместитель прокурора Кемеровской области и прокурор Кемеровского района.

"При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения", - подчеркнули в пресс-службе.

Утром в субботу на шахте "Анжерская-Южная" произошел выброс метана с последующим обрушением породы. Взрыва и возгорания не было. Эвакуация работников шахты завершена.

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, добыча угля на предприятии при этом продолжается. В 2019 году на шахте уже происходило обрушение породы, тогда погиб один человек. Из-за нарушений промышленной безопасности работа угольного предприятия временно приостанавливалась, но после их устранения была возобновлена.