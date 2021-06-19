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Синоптики предупредили о сильных дождях на востоке Крыма

Представитель Крымского гидрометцентра не исключил, что в результате дождей, которые начнутся в ночь на 20 июня, могут возникнуть новые подтопления

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Новый циклон, который формируется над Крымом, принесет сильные дожди на восток полуострова, в частности в Керчь, где в четверг выпала двухмесячная норма осадков, что стало причиной масштабных подтоплений. Об этом сообщили в субботу ТАСС в Крымском гидрометцентре.

"Сильные дожди будут по восточным районам Крыма. Керчь, Феодосия - ночью будет очень сильный дождь", - сказал собеседник агентства.

Синоптик отметил, что к утру субботы дожди в Крыму прекратились, однако в настоящее время над полуостровом снова формируется циклон. В связи с ухудшением погоды в ближайшее время будет снова объявлено штормовое предупреждение. Представитель гидрометцентра не исключил, что в результате дождей, которые начнутся в ночь на воскресенье, могут возникнуть новые подтопления.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В Ялту непогода пришла в пятницу, синоптики зафиксировали выпадение месячной нормы осадков за шесть часов. В ряде городов и районов Крыма введен режим ЧС регионального уровня.

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РоссияКрым
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