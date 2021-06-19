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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

В автобусе находились 32 человека
© ГУ МЧС по Краснодарскому краю/ТАСС

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей и автобуса произошло в Славянском районе Краснодарского края. Автобус в результате столкновения опрокинулся, по предварительным данным, пострадали семь человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"На 20 км автодороги ст. Петровская - Славянск-на-Кубани произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса ПАЗ. В автобусе находились 32 человека. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу. По предварительным данным, пострадали семь человек. К месту направлены экстренные службы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают подразделения местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Всего к работам привлечены 30 человек, задействовано 10 единиц техники.

В центральной районной больнице Славянского района ТАСС сообщили, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, погибших нет. "Тяжелых нет пациентов, трупов нет на месте, все [в состоянии] средней степени тяжести", - сообщили в медучреждении, добавив, что пострадавшие еще доставляются.

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