Количество пострадавших в результате подтоплений в Ялте выросло до 18

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших во время сильных дождей и подтоплений в Ялте увеличилось до 18 человек, еще один человек пропал, ведутся его поиски, сообщила мэр города Янина Павленко на своей странице в Facebook .

"Вследствие ЧС получили травмы 18 человек, из них 2 госпитализированы, 1 пострадавший прооперирован. 1 погибший (пгт Краснокаменка), одна женщина пропала без вести - ведутся поиски", - написала Павленко.

По данным главы администрации, селевые потоки сошли в поселках Голубой залив, Ореанда, Ливадия-2, Кореиз, Гурзуф, на улице Курчатова, Бахчисарайском шоссе, автодороге Гончарное - Ялта. В результате дождей подтопленным оказался 101 дом, на данный момент вода откачана из 43. Пункты временного размещения приняли 90 человек. Остаются в пунктах 36 человек, в том числе четверо детей.

На территории города полностью прекращена подача воды. При этом водоотведение осуществляется в штатном режиме. Для обеспечения населения водой задействовано восемь водовозок. Подача электроэнергии в результате стихии была прекращена 7 211 абонентам. Как сообщила Павленко, восстановлена подача электричества 6 662 абонентам. Подача газа прекращена 235 абонентам.

В субботу в Ялту прибыл глава Крыма Сергей Аксенов, сообщили журналистам в его пресс-службе. "Глава Республики Крым в рабочей поездке по городу Ялта. На данный момент находится в селе Васильевка (Ялта)", - сообщается в Telegram-канале "Пул Глава РК".

Ситуация в Крыму

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.