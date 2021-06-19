Медики осматривают 14 человек после ДТП с опрокидыванием автобуса на Кубани

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Медики осматривают 14 человек, доставленных в больницу после ДТП с опрокидыванием рейсового автобуса в Славянском районе Краснодарского края. Полицейские проводят проверку по факту происшествия, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что столкновение двух легковых автомобилей и автобуса произошло в Славянском районе Краснодарского края. Автобус в результате столкновения опрокинулся, по предварительным данным, пострадали семь человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

"В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 14 человек для осмотра. Точное количество пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автобус следовал по маршруту Черный Ерик - Славянск. Полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.