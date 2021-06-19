Ребенок погиб, выпав с балкона шестого этажа в центре Москвы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Маленькая девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на шестом этаже дома в центре Москвы, пока родители разговаривали с бабушкой по видеосвязи. Ребенок погиб, сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.

"Вечером 18 июня девочка в возрасте 1 год 8 месяцев выпала с балкона квартиры на шестом этаже по улице Солянка, дом 1/2, строение 2. Малышка скончалась в машине скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Семья, в котором проживал ребенок, благополучная. По данным источника, это произошло, когда родители девочки в гостиной разговаривали с бабушкой по видеосвязи. "В какой-то момент они отвлеклись и упустили дочь из поля зрения, ребенок вышел из гостиной. Женщина через одну минуту обратила внимание на отсутствие дочери в комнате и пошла ее искать по квартире, но ее нигде не было. Дверь на балкон была открыта, зайдя на балкон и посмотрев вниз, женщина увидела свою дочь на земле", - пояснил источник.

Полиция по данному факту проводит проверку, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.