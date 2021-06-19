Подачу воды населению Ялты планируется возобновить к вечеру 19 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Водоснабжение населения Ялты, нарушенное после подтоплений, планируется восстановить к вечеру субботы, сообщил журналистам советник главы республики Олег Крючков.

"В 11:00 начнем заполнять систему, после заполнения системы начнем подавать в дома Большой Ялты. Ориентировочно вода в квартирах появится к вечеру", - написал Крючков в информационной группе СМИ Крыма в Telegram.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.