По факту смерти рабочего при обрушении на шахте в Кузбассе возбудили дело

ТАСС, 19 июня. Следователи в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего при обрушении на шахте "Анжерская-Южная", сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в субботу.

"19 июня около 09:00 (05:00 мск) поступило сообщение, что в лаве шахты "Анжерская-Южная" произошел выброс угольной массы, 37-летний горнорабочий погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тело 37-летнего рабочего поднято на поверхность. "Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти потерпевшего. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз", - подчеркнули в пресс-службе.

Утром в субботу на шахте "Анжерская-Южная" произошел выброс метана с последующим обрушением породы. Взрыва и возгорания не было. В результате произошедшего один человек погиб, еще один пострадал.

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, при этом добыча угля на предприятии продолжается. В 2019 году на шахте уже происходило обрушение породы, тогда погиб один человек. Из-за нарушений промышленной безопасности работа угольного предприятия временно приостанавливалась, но после их устранения была возобновлена.