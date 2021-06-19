Число пострадавших при ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 14

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших при ДТП с опрокидыванием автобуса в Славянском районе Краснодарского края увеличилось с семи до 14 человек. Среди пострадавших трое несовершеннолетних, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что столкновение двух легковых автомобилей и автобуса произошло в Славянском районе Краснодарского края. Автобус в результате столкновения опрокинулся.

"В результате ДТП пострадали 14 человек, среди них трое несовершеннолетних 2003, 2014, 2015 г. р.", - говорится в сообщении.

В Славянской центральной районной больнице ТАСС уточнили, что все пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Про данным собеседника агентства, госпитализация потребуется не более чем трем людям.