Почти 400 домов и соцобъектов пострадали от наводнения в Крыму

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Почти 400 жилых домов и соцобъектов пострадали в результате наводнения в семи населенных пунктах Крыма. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Всего в семи населенных пунктах Крыма в результате наводнения пострадали 365 жилых домов, центральная больница, девять детских садов и восемь школ. Также подтопленными оказались 426 приусадебных участков", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в зоне подтопления в Крыму оказались Керчь, Феодосия, городской округ Ялта, а также населенные пункты Новоотрадное, Приозерное, Советское и Кировское в Ленинском районе. Кроме того, в двух муниципальных образования без света находились 8 570 жилых домов, где проживают свыше 42 тыс. человек, и семь социально значимых объектов. Нарушение газоснабжения произошло в 100 жилых домах, более 20 тыс. человек оставались без воды.

Циклон над Крымом в ночь на четверга стал причиной сильных дождей и усиления ветра, объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте выпало более 135 мм осадков. По словам мэра Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.