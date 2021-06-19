СК возбудил дело о крушении самолета в Кемеровской области

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолетом L-410 в Кемеровской области, где погибли четыре человека. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области. Главное

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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сказала она.

Петренко отметила, что по поручению председателя СК РФ на место происшествия направлены следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. По данным СК, при крушении самолета погибли четыре человека.