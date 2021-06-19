{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области

СК возбудил дело о крушении самолета в Кемеровской области

На место происшествия направлены следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства
© Данил Айкин/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолетом L-410 в Кемеровской области, где погибли четыре человека. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

На эту тему
Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области. Главное
Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области. Главное

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сказала она.

Петренко отметила, что по поручению председателя СК РФ на место происшествия направлены следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. По данным СК, при крушении самолета погибли четыре человека.

Теги
РоссияКемеровская областьКрушение самолета с парашютистами в Кемеровской области
Прокуратура: шахта в Кузбассе, где произошло обрушение, работала с нарушениями
На предприятии уже выявлялись нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда, но руководство не выполнило необходимые меры по устранению нарушений
Читать полностью