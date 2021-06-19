Следствие просит арестовать московского депутата Хараидзе по делу о мошенничестве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Следователи попросят суд арестовать муниципального депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС рассказал в субботу источник в правоохранительных органах.

"Хараидзе задержали днем ранее. Она подозревается по делу о крупном мошенничестве. До недавнего времени она проходила по этому делу свидетелем, однако сейчас стала подозреваемой. Следствие намерено добиваться через суд избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. По его словам, по делу проходит еще один фигурант.

В квартире Хараидзе прошел обыск, во время которого были изъяты ее компьютер, мобильный телефон и две банкноты по 5 тыс. руб. После этого ее задержали.

Хараидзе была избрана муниципальным депутатом в 2017 году. Она успела запомниться борьбой против точечной застройки в Тверском районе. Хараидзе владеет кинокомпанией "Арт капитал фильм", которая производит документальные фильмы. В нынешнем году она объявила о намерении баллотироваться в Госдуму.