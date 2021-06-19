Бизнесмен Тимур Франк пострадал при крушении самолета с парашютистами

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Крупный кузбасский бизнесмен, совладелец угольного разреза "Кузнецкий Южный" Тимур Франк находился в самолете, потерпевшем крушение в райне кемеровского аэродрома Танай. Предприниматель находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Тимур Франк был на борту самолета, жив, госпитализирован в больницу в Ленинске-Кузнецком. Предварительно, состояние тяжелое, его обследуют", - сказал источник, отметив, что Франк получил множественные травмы.

Франк является совладельцем ООО "Альфа", которому принадлежит около 44% акций угольного разреза "Кузнецкий Южный". Он расположен территории Новокузнецкого района и Мысковского городского округа на юге Кузбасса. Лицензия на добычу с запасами около 240 млн тонн угля получена предприятием в 2019 году. Проектная мощность разреза оценивается в 2,2 млн тонн угля в год.