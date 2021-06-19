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Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области

Власти Кузбасса опровергли информацию о девяти погибших в результате крушения самолета

В аварии погибли четыре человека, сообщили в администрации правительства Кемеровской области
© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Власти Кемеровской области опровергают информацию о девяти погибших в результате падения самолета L-410 - по их данным, погибли четыре человека, сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.

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"В результате жесткой посадки самолета L-410 в Кузбассе погибли четыре человека, еще 15 травмированы (четверо в тяжелом состоянии, 11 - средней степени тяжести). Информация о девяти погибших не подтверждается", - говорится в сообщении.

Региональный ДОСААФ ранее сообщил о девяти погибших в результате ЧП.

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РоссияКемеровская областьКрушение самолета с парашютистами в Кемеровской области
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