Власти Кузбасса опровергли информацию о девяти погибших в результате крушения самолета

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Власти Кемеровской области опровергают информацию о девяти погибших в результате падения самолета L-410 - по их данным, погибли четыре человека, сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.

"В результате жесткой посадки самолета L-410 в Кузбассе погибли четыре человека, еще 15 травмированы (четверо в тяжелом состоянии, 11 - средней степени тяжести). Информация о девяти погибших не подтверждается", - говорится в сообщении.

Региональный ДОСААФ ранее сообщил о девяти погибших в результате ЧП.