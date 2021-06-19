Порядок на крымских пляжах наведут в течение ближайших дней после подтопления

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Крымские пляжи, поврежденные в результате подтопления, вызванного сильными дождями, приведут в порядок в течение нескольких дней. Об этом в субботу заявил ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексей Черняк.

"Сейчас вода спала, специалисты работают, оценивают ущерб [туристической инфраструктуре]. Будем принимать меры. Есть и предприниматели, которые руководят карьерами, которые готовы выделить бесплатно щебень для подсыпки. Сейчас первоочередные вопросы будут решены и будем восстанавливать все полностью - набережные, пляжи и так далее", - ответил собеседник агентства на вопрос о сроках восстановления пляжей, уточнив, что речь идет о нескольких днях.

Черняк рассказал, что туристам, которые находятся в наиболее пострадавших от сильных ливней районах, рекомендуют оставаться на территории гостиниц, где созданы все условия для отдыха.

"Люди все равно прилетают на отдых, так были заранее куплены все путевки. Надеемся, что в течение 2-3 дней будет наведен порядок и люди смогут ходить. Пока просим оставаться на территориях объектов, там организованы мероприятия, продолжается обслуживание. У многих есть бассейны и спа, объекты водой обеспечены. Штаб проводит все необходимые работы", - сказал Черняк.

По его словам, продолжает работать горячая линия для туристов. Черняк добавил, что в ближайшие несколько дней будет ограничен доступ в музеи и объекты показа.

Председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова отметила, что "непогода не повлияла на бронирование отелей". "Если говорить о Керчи, полноценный сезон еще не начался, поэтому пострадавших представителей нашей отрасли там нет. В Ялте в этих условиях [непогоды] отельеры быстро сориентировались, люди находились в гостиницах, но для них все было организовано", - сказала собеседница агентства.

О непогоде в Крыму

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 18. Еще один человек - женщин 1961 года рождения - пропал без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.