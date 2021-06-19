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В Иране разбился вертолет, перевозивший урны с избирательных участков

Один человек погиб
© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH, архив

ТЕГЕРАН, 19 июня. /ТАСС/. Вертолет, перевозивший избирательные урны для голосования на выборах президента, разбился на юго-западе Ирана, в результате чего один человек погиб и еще 11 получили ранения. Об этом заявил в субботу губернатор провинции Хузестан Касем Солеймани Даштаки.

"В районе Ахмадфадале около Дизфуля (город в провинции Хузестан - прим. ТАСС) разбился вертолет, перевозивший урны для голосования", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. Губернатор заявил, что "11 человек получили ранения, один погиб".

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