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СК возбудил дело в отношении приморца, сломавшего руку полицейскому

По версии следствия, полицейский остановил мужчину, заподозрив, что тот имеет при себе наркотики

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Следственный комитет в Приморье возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который сломал руку полицейскому, находящемуся при исполнении профессиональных обязанностей. Об этом в субботу сообщается на сайте территориального управления ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). <…> В ответ на законное требование [полицейского проследовать в отделение полиции] подозреваемый применил в отношении стража порядка насилие, в результате которого полицейскому причинен перелом основания фаланги кисти", - говорится в сообщении.

По версии следствия, полицейский остановил мужчину, заподозрив, что тот имеет при себе наркотики. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего для предъявления подозреваемому обвинений.

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