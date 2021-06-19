Котельная загорелась в Калининграде на 400 кв. м

ТАСС, 19 июня. Пожар произошел в котельной в Калининграде, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось о пожаре в производственном здании на площади 300 кв. м. "По уточненной информации, произошло загорание в котельной на площади 400 кв. м. Всего в тушении задействована группировка сил и средств из 58 человек и 18 единиц техники", - сказали в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Местные СМИ сообщают, что пожар произошел на территории компании "Мираторг Запад". В администрации Калининграда ТАСС подтвердили эти данные.