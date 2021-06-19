В Якутии за сутки возникло шесть лесных пожаров

ТАСС, 19 июня. Количество лесных пожаров в Якутии увеличилось до 37, за сутки возникло шесть очагов возгорания. Об этом в субботу сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"По оперативным данным ФБУ "Авиалесоохрана", на территории республики действуют 37 природных пожаров, на общей площади 25 950,6 га. За сутки возникло шесть природных пожаров на общей площади 189,5 га, ликвидировано три природных пожара на общей площади 7 га. К тушению природных пожаров привлекалось 1,1 тыс. человек и 100 единиц техники", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в республике ожидается высокая температура воздуха, преимущественно без осадков. Это создает дополнительную опасность возникновения лесных пожаров.

Чрезвычайная ситуация в лесах действует на территории Нюрбинского, Томпонского, Верхневилюйского и Сунтарского районов. На юге Томпонского района ожидается установление чрезвычайно высокого (пятого) класса пожароопасности леса. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Верхневилюйском, Нюрбинском, Оймяконском, Сунтарском и Олекминском районах.