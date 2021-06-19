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Суд арестовал московского депутата Хараидзе по делу о мошенничестве

Арест продлится до 13 августа

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы арестовал до 13 августа муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Хараидзе предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и избрана мера пресечения в виде ареста до 13 августа", - сказали в суде.

Хараидзе была избрана муниципальным депутатом в 2017 году. Она успела запомниться борьбой против точечной застройки в Тверском районе. Хараидзе владеет кинокомпанией "Арт капитал фильм", которая производит документальные фильмы. В нынешнем году она объявила о намерении баллотироваться в Госдуму.

17 июня Хараидзе была задержана по подозрению в крупном мошенничестве. До недавнего времени она проходила по этому делу свидетелем, но сейчас стала подозреваемой. Сообщалось, что следствие намерено добиваться через суд избрания Хараидзе меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обысков у нее в квартире изъяли компьютер, мобильный телефон и две банкноты по 5 тыс. рублей.

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