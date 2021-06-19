Члена банды Цапков Цеповяза подозревают в убийстве главы Кущевского района

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Члены банды Цапков Вячеслав Цеповяз и его бывшая жена Наталья Стришняя стали подозреваемыми в деле об убийстве главы администрации Кущевского района Краснодарского края Бориса Москвича, совершенном в 2002 году. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Один из членов банды Цапков дал показания против Цеповяза и его бывшей жены, согласно которым они причастны к убийству главы администрации Кущевского района Бориса Москвича. Расследование уголовного дела возобновлено, Цеповяз с экс-супругой проходят по нему в качестве подозреваемых", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, следствие считает, что Москвича убили после того, как он отказался сотрудничать с бандой Цапков. По версии следствия, Цеповяз и Стришняя были одними из организаторов убийства, а непосредственным исполнителем стал киллер банды Виталий Иванов, покончивший с собой в СИЗО.

Банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта. Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.