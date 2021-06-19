Площадь пожара на Лужнецкой набережной в Москве выросла до 500 кв. м

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Площадь пожара, возникшего на Лужнецкой набережной в Москве, где загорелся склад с пиротехникой, выросла более чем в 3,5 раза - со 150 до 500 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара на данный момент составляет 500 кв. м", - сказал собеседник агентства. В экстренных службах уточнили, что горит группа зданий, прилегающих к загоревшемуся складу.

Как передает корреспондент ТАСС, интенсивность взрывов немного сократилась.

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили ТАСС, что прокуратура Москвы поручила Хамовнической межрайонной прокуратуре проведение проверки по факту пожара, в ходе которой должны быть установлены обстоятельства и причины произошедшего и дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

Днем в субботу на Лужнецкой набережной, дом 2/4, строение 4, начался пожар в одноэтажном здании склада с пиротехникой. Пожарные работают с соблюдением мер безопасности. Пожар тушат по третьему номеру сложности из пяти возможных. В тушении задействованы два вертолета Ка-32А, они оборудованы специальным водосливным устройством емкостью в 5 тонн. Сотрудники ГИБДД перекрыли четыре полосы движения на Лужнецкой набережной из-за пожара.