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Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области

Пострадавшие и семьи погибших при крушении самолета в Кузбассе получат матпомощь

В пресс-службе правительства региона не уточнили размер выплат

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Власти Кемеровской области выплатят материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате крушения самолета в районе аэродрома Танай, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона в субботу.

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"Материальная помощь будет оказана и семьям погибших, и пострадавшим", - сказали в пресс-службе, не уточнив размер выплат.

Самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел в субботу крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай. Погибли четыре человека, в том числе два пилота. По данным медиков, пострадали 15 человек, 13 из них госпитализированы. После крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")".

Теги
РоссияКемеровская областьКрушение самолета с парашютистами в Кемеровской области
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