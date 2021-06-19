Пострадавшие и семьи погибших при крушении самолета в Кузбассе получат матпомощь

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Власти Кемеровской области выплатят материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате крушения самолета в районе аэродрома Танай, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона в субботу.

"Материальная помощь будет оказана и семьям погибших, и пострадавшим", - сказали в пресс-службе, не уточнив размер выплат.

Самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел в субботу крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай. Погибли четыре человека, в том числе два пилота. По данным медиков, пострадали 15 человек, 13 из них госпитализированы. После крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")".