Природный пожар на площади 30 га ликвидировали в Оренбургской области

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Спасатели в субботу ликвидировали крупный природный пожар на площади 30 га в 5 км от села Васильевка Кувандыкского городского округа в Оренбургской области, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС по региону.

"Сегодня пожарные подразделения боролись с огненной стихией в 5 км от села Васильевка Кувандыкского городского округа. Также к тушению пожара привлекались добровольцы. Пройденная огнем площадь составила порядка 30 га. Благодаря совместным усилиям подразделений Государственной противопожарной службы и добровольцев Кувандыкского городского округа удалось не допустить угрозы ближайшим населенным пунктам", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в 17:50 мск пожар был полностью ликвидирован.