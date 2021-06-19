Пожар на складе с пиротехникой в Москве локализовали

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пожарные локализовали на площади 500 кв. м возгорание на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Объявлена локализация пожара на площади 500 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС России ТАСС подтвердили информацию о локализации пожара на площади 500 кв. м, уточнив, что объявлена она была в 19:15 мск.

"Один человек обратился к медикам за помощью, при этом госпитализация ему не потребовалась", - сказал собеседник агентства.

Днем в субботу на Лужнецкой набережной, дом 2/4, строение 4, начался пожар в одноэтажном здании склада с пиротехникой. Пожарные работают с соблюдением мер безопасности. Площадь пожара выросла со 150 до 500 кв. м. Пожар тушат по третьему номеру сложности из пяти возможных. Сотрудники ГИБДД из-за пожара перекрыли четыре полосы движения на Лужнецкой набережной.

К ликвидации пожара в складском помещении пиротехники привлечена группировка РСЧС в составе 30 единиц техники и 135 специалистов, в том числе три вертолета, а также пожарный катер "Полковник Чернышев".