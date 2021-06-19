На горящем складе на Лужнецкой набережной в Москве находилось 15 тонн пиротехники

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пятнадцать тонн взрывчатых веществ в виде пиротехники находилось на складе на Лужнецкой набережной в Москве, где возник пожар. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Предварительно, на складе находилось 15 тонн взрывчатых веществ", - сказал он.

Бирюков уточнил, что там была бытовая пиротехника. Он сообщил, что сейчас в обстоятельствах и причинах пожара разбираются дознаватели. По его словам, склад принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается оптовой продажей пиротехники.

Трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники пострадали при пожаре.

"В результате возгорания один человек из числа обслуживающего персонала пострадал, трое пожарных получили соответствующие небольшие какие-то травмы. Два человека отказались от госпитализации, одного мы отправили в институт Склифосовского, он вдохнул в себя пары дыма, это неопасная травма", - сказал Бирюков.

Он отметил, что рядом никакие здания и сооружения, за исключением склада не пострадали, а жилой фонд находится в отдаленности. "Никакие инженерные коммуникации не отключались, все системы жизнеобеспечения работают", - добавил Бирюков.

Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили, что один пожарный госпитализирован.

"По уточненной информации, к сожалению, на пожаре в Москве пострадали четыре человека: один пожарный госпитализирован, двум пожарным и одному сотруднику склада медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказали в пресс-службе.

Начальник ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов сообщил журналистам, что поступило сообщение о пожаре на складе с пиротехникой на площади 700 кв. м. В настоящее время его ликвидация продолжается, огонь локализован на площади 500 кв. м. "Созданы три боевых участка , работает восемь водяных стволов по тушению, три вертолета, которые сделали 28 сбросов воды", - добавил он.

Проверки пожарной безопасности

Заместитель мэра указал, что проверка противопожарной безопасности на складе с пиротехникой проводилась в 2019 году, все выявленные нарушения были устранены.

"Последние мероприятия по проверке пожарной безопасности службой Госпожнадзора проводились в 2019 году, были замечания, были даны предписания. Предписания были все отработаны, устранены замечания, и этот склад работал", - сказал он.

Информация о пожаре на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной, дом 2/4, строение 4 поступила в 17:36. Первые пожарные расчеты прибыли уже через 8 минут. Первоначальная площадь пожара составила 150 кв. м. В 19:15 он был локализован на площади 500 кв. м. Сотрудники ГИБДД из-за пожара перекрыли четыре полосы движения на Лужнецкой набережной. В экстренных службах ТАСС сообщили, что один человек из-за пожара обратился за медицинской помощью, при этом госпитализация ему не потребовалась. В пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что информация о жертвах не поступала.

Всего к ликвидации пожара на складе привлекаются 30 единиц техники и 135 специалистов, в том числе три вертолета, а также пожарный катер "Полковник Чернышев". Вертолеты сделали уже порядка 50 сбросов воды.