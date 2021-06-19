Пожар на складе с пиротехникой в центре Москвы потушили

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пожар на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в центре Москвы полностью потушен. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 21:29 мск пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

При этом в пресс-службе МЧС России добавили, что к тушению привлекались три вертолета Московского авиацентра, которые совершили 83 сброса воды, а также пожарный катер "Полковник Чернышев".

Информация о пожаре на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной, дом 2/4, строение 4 поступила в 17:36 мск. Его общая площадь составила 500 кв. м. Произошли многочисленные взрывы петард и другой пиротехнической продукции, которые были слышны в районе Киевского вокзала.

При тушении пожара травмы получили трое пожарных, один из них госпитализирован. Также пострадал сотрудник склада. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, на складе находилось 15 тонн взрывчатых веществ в виде бытовой пиротехники. Сам склад принадлежит индвидуальному предпринимателю. В 2019 году в ходе проверки пожарной безопасности были выявлены нарушения, но все они были устранены. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что предварительно причиной пожара стало замыкание электросети.

В ликвидации пожара были задействованы 135 человек и 30 единиц техники.