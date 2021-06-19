В Подмосковье арестовали оперативного сотрудника ФСБ России по подозрению в коррупции

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Военный суд в Московской области санкционировал арест заместителя начальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максима Катина, подозреваемого в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере. Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, подозреваемый был задержан с поличным при передаче взятки.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в подмосковном Клину были установлены и задержаны должностные лица, среди которых - оперативный сотрудник одной из российских спецслужб Максим Сергеевич Катин. Военный суд в Подмосковье по ходатайству следствия избрал в отношении подозреваемого в получении взятки офицера меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, следствие подозревает офицера ФСБ Катина в покровительстве незаконному выделению земли в одном из карьеров в Клину.

По данным другого источника агентства, после службы в ФСБ в Клину в конце декабря прошлого года Катин был переведен в Дмитров.

Официальными комментариями органов следствия и правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.