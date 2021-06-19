Стойка шасси загорелась у Boeing при посадке в Уфе

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Стойка шасси загоралась при аварийной посадке у пассажирского самолета Boeing в аэропорту Уфы. Как сообщили в экстренных службах, пострадавших нет.

"В 20:50 мск при посадке в Уфе у самолета Boeing 767 загорелась правая стойка шасси. На борту находились 334 человека, в том числе 10 членов экипажа. Среди пассажиров - 71 ребенок. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "по предварительной информации, причиной возгорания стал перегрев тормозной системы и заклинивание тормозных колодок".

В экстренных службах уточнили, что самолет приземлился благополучно. Возгорание ликвидировано. Никому из пассажиров никакая помощь не понадобилась.