Пожар на территории завода компании "Мираторг" в Калининграде потушили

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Пожар, возникший в субботу на территории завода компании "Мираторг" в Калининграде, ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В 20:12 (21:12 мск) ликвидация [пожара]", - сообщили в пресс-службе.

В субботу в 11:58 по местному времени (12:58 мск) поступило сообщение о пожаре на территории производственного объекта, расположенного в районе улицы Гагарина в Калининграде. Как уточнили в администрации Калининграда, очаг находился на территории компании "Мираторг Запад". Согласно данным МЧС, возгорание произошло в котельной на площади 400 кв. м.

Пожар был локализован днем на площади порядка 800 кв м. Сообщений о пострадавших и погибших нет. В тушении пожара было задействовано в общей сложности более 100 человек и 40 единиц техники, в том числе 80 человек и 19 единиц техники от МЧС. Причины возгорания пока не называются.