Сумма вменяемой подполковнику ФСБ взятки составляет 1,7 млн рублей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Арестованный в Подмосковье замначальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максим Катин подозревается в получении взятки в размере 1,7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"По данным следствия, сумма вменяемой задержанному в Клину Максиму Катину взятки составляет 1,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, подполковник Катин был задержан с поличным при передаче взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере в Подмосковье.

Солнечногорский гарнизонный военный суд санкционировал арест Катина на два месяца. Как уточнил ТАСС источник, следователи проверят привлеченного к уголовной ответственности офицера ФСБ на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности.

Официальными комментариями органов следствия и правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.