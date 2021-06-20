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Ситуация в Крыму после сильных ливней
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Пик подтопления Ялты пройден

В то же время ситуация остается напряженной, сообщила мэр города Янина Павленко

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Пик подтопления в Ялте пройден, вода в большей части города ушла. Остаются точечные подтопления, в том числе в двух точках ситуация сложная, сообщила ТАСС мэр города Янина Павленко.

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"Большая вода в принципе сошла. Остались точечно две напряженные ситуации. <…> Ситуация остается напряженной. [Самый серьезный пик] пройден, потому что во всей Большой Ялте вода ушла и осадки пока не предвидятся у нас", - сказала Павленко.

Она уточнила, что ситуация остается сложной в поселке Кореиз, где идет большой поток воды с гор, и в районе улиц Кривошты и Вергасова, где река Быстрая вышла из берегов и подтапливает подвалы многоквартирных домов. Глава города добавила, что подтопление там вызвано тем, что русло реки на 3,5-4 м заилено. Жители эвакуируются.

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РоссияСитуация в Крыму после сильных ливней
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