Пик подтопления Ялты пройден

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Пик подтопления в Ялте пройден, вода в большей части города ушла. Остаются точечные подтопления, в том числе в двух точках ситуация сложная, сообщила ТАСС мэр города Янина Павленко.

"Большая вода в принципе сошла. Остались точечно две напряженные ситуации. <…> Ситуация остается напряженной. [Самый серьезный пик] пройден, потому что во всей Большой Ялте вода ушла и осадки пока не предвидятся у нас", - сказала Павленко.

Она уточнила, что ситуация остается сложной в поселке Кореиз, где идет большой поток воды с гор, и в районе улиц Кривошты и Вергасова, где река Быстрая вышла из берегов и подтапливает подвалы многоквартирных домов. Глава города добавила, что подтопление там вызвано тем, что русло реки на 3,5-4 м заилено. Жители эвакуируются.