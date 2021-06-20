Взявший в Японии заложницу мужчина угрожал убить ее в случае штурма

ТОКИО, 20 июня. /ТАСС/. Мужчина, удерживавший более полутора суток заложницу в интернет-кафе в японской префектуре Сайтама, угрожал убить девушку и покончить с собой в случае, если полиция попытается штурмовать комнату, где они находились. Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение.

По данным следствия, в индивидуальной комнате-кабинке, где мужчина держал девушку в заложниках, полиция нашла несколько ножей. Отмечается, что в ходе переговоров он угрожал убить девушку и себя в том случае, если полиция пойдет на штурм.

Инцидент произошел на этой неделе в японской префектуре Сайтама близ Токио. В четверг неизвестный мужчина взял в заложницы сотрудницу интернет-кафе. Эти заведения в Японии оборудованы индивидуальными комнатами-кабинками - в такой кабинке более суток мужчина держал в заложниках сотрудницу заведения, запершись изнутри. Полиция общалась с ним по внутренней телефонной связи, пытаясь уговорить отпустить девушку. В итоге правоохранители приняли решение штурмовать комнату после того, как мужчина перестал отвечать, - полиция сделала вывод, что он заснул.

Злоумышленником оказался 40-летний безработный, он арестован и дает показания. Видимых ран или травм на девушке зафиксировано не было, сейчас она находится под наблюдением врачей. В настоящее время неизвестно, что побудило мужчину пойти на такой шаг, однако сообщалось, что в это интернет-кафе он пришел впервые.

В японских интернет-кафе, помимо закрывающихся изнутри на ключ индивидуальных комнат-кабинок, в большинстве случаев есть шведский стол с закусками и прохладительными напитками, туалеты, душевые. Многие местные жители и иностранцы пользуются услугами таких кафе вместо отелей - в индивидуальных комнатах есть диван или даже кровать, а оплачивать почасовую аренду таких кабинок зачастую значительно дешевле, чем снимать гостиничные номера на сутки.