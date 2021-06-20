Автомобиль сбил участников парада сексуальных меньшинств во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, двое пострадали после того, как автомобиль в субботу сбил нескольких участников парада ЛГБТ-сообщества в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида). Об этом сообщила газета The Miami Herald.

По ее сведениям, белый пикап наехал на участников мероприятия, которые двигались из близлежащего города Уилтон-Мэнорс. Отмечается, что на параде была член Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц, виновник инцидента разминулся с ее автомобилем на несколько десятков сантиметров. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Мэр Форт-Лодердейла Дин Транталис назвал случившееся террористической атакой против ЛГБТ-сообщества, однако полиция пока не давала комментариев относительно характера инцидента. Водитель пикапа задержан.

Ранее в субботу в штате Аризона другой пикап сбил участников велогонки, пострадали шесть человек, они находятся в критическом состоянии. 35-летний водитель автомобиля попытался скрыться с места происшествия. Во время преследования полиция выстрелила в злоумышленника. Он также был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.