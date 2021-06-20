Площадь пожара в заповеднике "Денежкин камень" на Урале выросла до 63 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Площадь пожара в природном заповеднике "Денежкин камень" в Свердловской области активно растет - за сутки она увеличилась почти на 20%, до 63 га. Об этом сообщила пресс-служба заповедника в воскресенье.

"Площадь пожара составляет 63 га. Длина кромки пожара - 3 800 метров. <...> В горах на месте пожара сильный ветер (предположительно, 20-25 м/с), распространения огня нет из-за вчерашнего дождя, но все стремительно высыхает, так что через короткое время горение может возобновиться", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на пожаре работают 56 человек: 12 сотрудников заповедника, 23 человека от Уральской авиабазы, 6 человек от ФБУ "Авиалесоохрана", 15 человек от МЧС.

Год назад одно из крупнейших возгораний в Свердловской области произошло в природном заповеднике "Денежкин камень" на территории 120 га, спасатели боролись с огнем больше месяца. Тушение было затруднено гористой местностью, аномальной жарой, сильным ветром и отдаленностью от водоемов. В этом году первый очаг был обнаружен 18 июня.

Заповедник "Денежкин камень" является природоохранным научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Он расположен на севере Свердловской области. Его территория полностью включает массив горы Денежкин камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.