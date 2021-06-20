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Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Ялте подтопленными остаются 36 домов

Воду откачали из 28 домовладений

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Спасатели продолжают устранять последствия непогоды, обрушившейся в пятницу на Ялту. Подтопленными остаются 36 домов, воду откачали из 28 домовладений, сообщили журналистам в воскресенье в Мининформе Республики Крым.

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"По состоянию на 20 июня подтоплено 36 домов. Откачана вода в 28 домовладениях, 12 социально значимых объектах, 17 подвальных помещениях жилых многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

В городе ограничена подача воды из-за высокой мутности. Подвоз воды осуществляется водовозками. В связи с аварией на водопроводной очистной станции водоснабжение осуществляется по отдельным районам Ялты по два часа в сутки.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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