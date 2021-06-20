У здания посольства Туркменистана находящийся на дежурстве полицейский покончил с собой

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Полицейский, дежуривший у здания посольства Туркменистана, покончил с собой. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, по данному факту проводится проверка.

"20 июня в 05:02 мск службу "02" от граждан поступило сообщение о ранении полицейского. Прибывшими по адресу: Филипповский пер., д. 22, сотрудниками полиции в пункте постовой охраны было обнаружено тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции, который, по предварительной информации, покончил с собой", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.