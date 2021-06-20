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Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области

Источник: следователи допрашивают всех выживших после крушения самолета в Кузбассе

Двоих вызвали в отдел, остальных допрашивают в больнице

ТАСС, 20 июня. Следовали допрашивают всех, кто находился в потерпевшем крушение самолете в Кемеровской области и может рассказать о подробностях трагедии. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных службах.

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"В настоящее время проводится допрос всех, кто выжил после падения самолета. Два человека, которые получили незначительные травмы, вызваны в отдел, остальных допрашивают в больнице", - сказал собеседник агентства.

Самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел в субботу крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай. Погибли четыре человека, в том числе два пилота. По данным медиков, пострадали 15 человек, 13 из них госпитализированы. 

Теги
РоссияКемеровская областьКрушение самолета с парашютистами в Кемеровской области
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