Четыре человека погибли в автоаварии в Хабаровском крае

ТАСС, 20 июня. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в Хабаровском крае, в результате погибли четыре человека, в том числе ребенок, одна женщина и двое детей госпитализированы. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба прокуратуры.

Авария произошла около 19:00 (12:00 мск) в воскресенье на 54-м км автодороги А-370 в районе имени Лазо. Столкнулись автомобили Subaru Impreza и Toyota Vitz.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира Toyota Vitz, в том числе ребенок 2015 года рождения, скончались на месте. Находившийся в этой машине ребенок 2006 года рождения госпитализирован. За рулем автомобиля Subaru Impreza находилась женщина 1994 года рождения, которая госпитализирована вместе с ее ребенком 2014 года рождения. Также в машине находился супруг предполагаемой виновницы ДТП, погиб", - говорится в сообщении. Еще один несовершеннолетний пассажир Subaru Impreza госпитализирован.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района имени Лазо Максим Белов. Выясняются обстоятельства случившегося. Прокуратура проводит проверку, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.