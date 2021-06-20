Кабмин Израиля утвердил госкомиссию для расследования трагедии на горе Мерон

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Израиля на своем первом еженедельном заседании в воскресенье утвердило создание государственной комиссии по расследованию трагедии на горе Мерон в конце апреля, когда в результате давки погибли 45 человек. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Правительство 20 июня одобрило создание государственной комиссии по расследованию катастрофы, произошедшей во время празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон", - говорится в заявлении.

В ночь на 30 апреля в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля, 45 человек погибли и 150 пострадали.