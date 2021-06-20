СК возбудил дело после гибели трех человек в ДТП в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе Волгоград - Москва, где погибла семейная пара и их шестимесячный ребенок. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Волгоградской области.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по [Волгоградской] области возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения")", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области сообщали, что в результате столкновения легкового автомобиля Ford Focus с грузовиком "ДАФ" во Фроловском районе погибли три человека, в том числе шестимесячный ребенок. Еще один взрослый и трехлетняя девочка были госпитализированы.

По данным следствия, мужчина, уходя от столкновения с совершавшей обгон иномаркой, выехал на обочину, в результате чего автомобиль в ходе неконтролируемого заноса оказался на встречной полосе, где столкнулся с большегрузом. Отмечается, что пострадавшая девочка находится в тяжелом состоянии, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Состояние трехлетней девочки, доставленной во Фроловскую районную больницу, оценивается как крайне тяжелое. Принято решение о транспортировке ребенка в сопровождении реаниматолога в клиническую больницу скорой медицинской помощи № 7 в Волгограде. Состояние дедушки ребенка, также доставленного во Фроловскую больницу, оценивается как удовлетворительное.