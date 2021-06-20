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Подросток утонул в озере городского парка Хабаровска, упав с надувного матраса

Прокуратура начала проверку

ТАСС, 20 июня. Подросток утонул в озере парка в Хабаровске, он упал в воду с надувного матраса, который перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

"Около 18:30 (11:30 мск) 20 июня пятеро подростков, три девочки и два мальчика 14-15 лет, отдыхали на берегу озера в парке Горького города Хабаровска. Двое из них плавали на надувном матрасе, который перевернулся, вследствие чего 15-летний мальчик погиб. Выясняются обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка нахождению детей вблизи водного объекта, деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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