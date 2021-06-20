Сильный ливень размыл дороги и подтопил подвалы домов в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Подвалы нескольких жилых домов, расположенных в низменных участках Красноярска, подтопило во время ливней. Дожди также стали причиной схода грунта на двух участках автодорог, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе департамента городского хозяйства мэрии.

"В город выведена вся имеющаяся водооткачивающая техника, которая есть - и специализированная, и мотопомпы. Откачка воды происходит по заявкам граждан и управляющих компаний. На двух участках автодорог, по улице Брянской и 2-й Брянской, смыло грунт. На улице Брянской грунт смыло с горы и сейчас там проводят работы по отсыпке и укреплению, откачивают воду. Откачивают и то, что попало в подвалы: топит подвалы домов, расположенных в низинах. Таких случаев не много, от пяти до 10", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД по региону ТАСС подтвердили, что на улице Брянской коммунальные службы расчищают проезжую часть, чтобы восстановить движение транспорта. "В настоящий момент там ограничено движение", - уточнили в пресс-службе.

В соцсетях жители публикуют видео с потоками дождевой воды на городских улицах. Горожане пишут, что местами вода доходила по колено. Проезд машин по многим дорогам затруднен, очевидцы сообщают о заглохших на магистралях автомобилях. Есть сигналы о протекающих крышах и локальных отключениях электричества.

О перебоях в энергоснабжении из-за ливней

Сильный ливень стал причиной перебоев в энергоснабжении города. По данным пресс-службы филиала "Россети Сибирь", кратковременные отключения энергоснабжения произошли в центре Красноярска и микрорайоне Ветлужанка.

"У нас почти все линии в Красноярске кабельные, подземные, поэтому ливни им не страшны. Незначительные перебои зафиксированы в центре города и в Ветлужанке, где как раз воздушные линии. В центре уже энергоснабжение восстановлено, там отключение было около получаса. Сейчас бригада завершает работы в Ветлужанке. Дождь там уменьшился, потоки не такие сильные, поэтому, видимо, в течение 40 минут должны восстановить энергоснабжение", - сказали в пресс-службе, не уточнив число жителей, затронутых отключениями.

Главное управление МЧС РФ по Красноярскому краю в минувшую пятницу предупреждало о сильных дождях 20 и 21 июня в центральных и южных районах региона.