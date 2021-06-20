Власти Приамурья объявили режим повышенности готовности из-за подъема уровня воды в Амуре

ТАСС, 20 июня. Власти Амурской области объявили режим повышенной готовности в регионе из-за подъема уровня воды в реке Амур. Возможно подтопление населенных пунктов и дорог в девяти районах области, сообщает губернатор Приамурья Василий Орлов в своем Telegram-канале.

"К нам идет паводок из Забайкальского края и КНР. Сейчас на верхнем Амуре наблюдаются интенсивные подъемы уровней воды. Объявлен режим повышенной готовности <…> Возможны подтопления населенных пунктов и дорог в нескольких районах области - Сковородинский, Свободненский, Магдагачинский, Шимановский, Благовещенский, Тамбовский, Константиновский, Михайловский, Архаринский", - сказано в сообщении.

Орлов поясняет, что также серьезный подъем уровня воды ожидается с 24 по 27 июня в Благовещенске. "Уже подтоплено пять домов в селе Игнашино. Ниже по течению подтопленных населенных пунктов нет", - сообщает губернатор.

По прогнозам Амурского ЦГМС, уровень воды будет превышать отметки опасного явления и выше по всему течению Амура.

По состоянию на утро воскресенья в Забайкалье, где подтопления населенных пунктов начались с июня, в 19 населенных пунктах было подтоплено 284 жилых дома и 486 приусадебных участков, а также разрушено восемь деревянных мостов, частично подтоплены 10 участков автодорог.